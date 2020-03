"Dance Dance Dance 2" odcinek 4. Anna Mucha zabawnie zareagowała na wpadkę uczestnika! Kto szpetnie przeklął w programie?

Pomyłki podczas występów zdarzają się wszystkim uczestnikom tanecznego show "Dance Dance Dance". Żadna nie była jednak komentowana tak jak ta z 4. odcinka! Zobacz zabawną reakcję Anny Muchy na wpadkę uczestnika!

Widzowie "Dance Dance Dance" aż do 11 kwietnia będą mogli śledzić taneczne poczynania gwiazd próbujących w najdrobniejszym szczególe odwzorować choreografie do największych światowych hitów. Odcinki zrealizowane przed kilkoma tygodniami podzielono na segmenty - Duety i Solówki, które będą emitowane odrębnie, a nie tego samego wieczoru jak było dotychczas.

W związku ze zmianami już dziś będziemy mogli zobaczyć wspólne występy czterech duetów - Ani Karczmarczyk i Mateusza Łapki, braci Rafała i Krzysztofa Jonkisz, Pameli Stefanowicz i Mateusza Janusza oraz Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego. To właśnie dzięki jednej z tych osób na scenie dojdzie do zabawnej wpadki, którą Ania Mucha skomentowała w swoim stylu, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

Tak bardzo bym chciała, żeby mi szkło kontaktowe się wtedy przesunęło albo żebym tego nie zobaczyła... - zaczęła Anna Mucha.

Pomyłkę uczestnika "Dance Dance Dance" próbował tłumaczyć Robert Kupisz.

Ale jak wyszedł z tego - zauważył juror.

Ale najpierw szpetnie przeklął - dodała od razu Mucha.

Kto jest sprawcą zamieszania na scenie? Którzy uczestnicy "Dance Dance Dance”" zdobędą najwięcej punktów? Odpowiedź już dziś o 20:00 w TVP2. Przypomnijmy, że występy duetów poprzedzi specjalny odcinek "Dance Dance Dance The Best Of" będący podsumowaniem tanecznych zmagań uczestników drugiej edycji tanecznego show TVP2.