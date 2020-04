"Dance, dance, dance 2" odcinek 5. Bracia Jonkisz gotowi do dalszej walki! "Nie będzie prosto..."

Bracia Jonkisz zatańczą razem do choreografii z filmu "Blues Brothers"! Jak przygotowują się do najbliższego występu w parze? Czy Krzysztof jest gotowy do walki? Sprawdź, co mają nam do powiedzenia!

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 5. PARY, w sobotę 4.04 o godz. 20:35 w TVP2 - sprawdź program tv Przed nami kolejne występy w parach! Tydzień temu Krzysiek Jonkisz nie dał rady wytańczyć swojej solowej choreografii, ale ostatecznie powrócił na scenę i zatańczył ją jeszcze raz! Jak szykuje się do kolejnego występu? Rafał Jonkisz dumny ze swojego brata. Krzysztof Jonkisz bohaterem solówek 4. odcinka!Zobacz więcej Młodszy z braci Jonkiszów chce pokazać, że zeszłotygodniowa wpadka była tylko wypadkiem przy pracy i ciężko trenuje, aby jak najlepiej wypaść w nowej choreografii. - Ten czwarty odcinek zadziałał tak, że piąty nie będzie tak prosty, jak do tej pory - mówi uczestnik. - To wszystko nauczyło mnie, że mimo mega trudnych chwil można stanąć na nogi - dodaje. Postawa brata zadziałała budująco na także na Rafała. - Zrobiłeś tak świetną robotę, że mam wobec ciebie dług i muszę zrobić jeszcze lepszą. Dla ciebie... - stwierdził. W nowym odcinku programu bracia Jonkisz zatańczą choreografię do piosenki „Shake a Tail Feather" z filmu "Blues Brohters"! Jak im pójdzie? Przekonamy się już dziś o 20:35!