"Dance, Dance, Dance 2". Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański najlepsi po 1. odcinku! Wygrają 2. edycję show TVP2?

Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański zachwycili w 1. odcinku drugiej edycji "Dance, Dance, Dance". Panowie nie tylko najlepiej ze wszystkich zatańczyli swój duet, ale też solówka Mroczka wzbudziła zachwyt widzów i jurorów. Czy to faworyci tej odsłony show TVP2?

Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański faworytami "Dance, Dance, Dance"?

Pierwszy odcinek 2. edycji "Dance, Dance, Dance" przyniósł sporo emocji. Po raz pierwszy zobaczyliśmy jak tańczą nowe pary, podziwialiśmy też występy niektórych uczestników. Na koniec okazało się, że na szczycie tabeli znajdują się Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański.

Rafał i Przemek to "kumple z boiska" - razem od lat grają w Reprezentacji Artystów Polskich, poznali się jednak na planie serialu "M jak miłość". Teraz postanowili razem podszkolić swoje umiejętności taneczne. Wygląda na to, że idzie im naprawdę nieźle, bo ich występy w 1. odcinku zostały ocenione najlepiej ze wszystkich. Panowie zatańczyli choreografię do utworu "Human" z repertuaru Rag'n'Bone Mana, a później Mroczek zachwycił wszystkich tańcząc jak Bruno Mars do "24K Magic".

- Na początku mieliśmy do tego dystans, bo piosenka bardzo mi się podobała, ale Rafał stwierdził, że piosenka bardzo ładna, ale co my tam zatańczymy, skoro w teledysku wszyscy stoją - wspomina Przemek. - Było trudno, bo po pierwsze to był taniec współczesny, dla mnie te ruchy nie do końca są naturalne, a po drugie - nie widzieliśmy się, a musieliśmy tańczyć równo. To była dodatkowa trudność, ale daliśmy radę - dodaje. Co jeszcze Cypryański powiedział nam o pierwszym odcinku "Dance, Dance, Dance 2"? Zobacz wideo!

