"Dance, Dance, Dance 2". Tamara Gonzalez Perea zadebiutowała jako prowadząca show. Wypadła lepiej niż Barbara Kurdej-Szatan?

Tamara Gonzalez Perea zadebiutowała jako prowadząca "Dance, Dance, Dance". W drugiej edycji show TVP2 zastąpiła w tej roli Barbarę Kurdej-Szatan. Jak sobie poradziła? Nie boi się porównań do swojej poprzedniczki?

Tamara Goznalez Perea lepsza niż Barbara Kurdej-Szatan?

Za nami premierowy odcinek 2. edycji "Dance, Dance, Dance"! U boku Tomasza Kammela, w roli prowadzącej zadebiutowała Tamara Gonzalez Perea. Zastąpiła tym samym Barbarę Kurdej-Szatan, która współprowadziła show rok wcześniej. Czy Tamara obawia się porównań do swojej poprzedniczki?

- Ja Basię znam bardzo dobrze, jestem jej fanką - podkreśla Gonzalez Perea. - O "Dance, Dance, Dance" nie rozmawiałyśmy, ale jestem przekonana, że trzyma za mnie kciuki. Ja też trzymam kciuki za wszystkie jej poczynania (...) My jesteśmy bardzo różne i nie mówię tu tylko o fizycznych różnicach, bo tu jest ogień i woda, ale też charakterologicznie - dodaje.

Przypomnijmy, że Barbara Kurdej-Szatan została odsunięta od większości programów, które prowadziła w TVP. Nie pojawiła się w jesiennej edycji "The Voice of Poland", a w "The Voice Kids" zastąpiła ją Ida Nowakowska. Jak w roli prowadzącej "Dance, Dance, Dance" poradziła sobie Tamara Gonzalez Perea? Była lepsza niż Basia?

