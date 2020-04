"Dance, Dance, Dance". Kasia Dziurska chora na SIBO. Pokazała, jak zmieniło się jej ciało mimo choroby

Jakiś czas temu Kasia Dziurska podzieliła się ze swoimi fanami informacją o tym, że choruje na Hashimoto i SIBO. Obie dolegliwości - nieleczone - niekorzystnie wpływają na samopoczucie i wygląd człowieka. Dziurska po raz kolejny przypomniała, że można poradzić sobie z tymi chorobami.

Kasi Dziurska i jej życie z SIBO

Jakiś czas temu Kasia Dziurska, którą mogliśmy oglądać w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" oraz w "Dance, Dance, Dance" wydała książkę pt. "Moje życie z Hashimoto i SIBO", w której opisała, w jaki sposób udaje jej się żyć z obiema tymi chorobami. Dziurska wspiera się w niej wypowiedziami specjalistów.

Teraz Dziurska postanowiła pokazać, jak jeszcze niedawno choroba wpływała na jej ciało. Opublikowała zdjęcia, na których widać, że jej brzuch jest wyraźnie wydęty. Podkreśliła, że długo zastanawiała się nad tym, czy publikować fotografie.

Baaardzo długo zastanawiałam się, czy pokazywać Wam wygląd mojego brzucha z czasów największych objawów SIBO... wstyd zabierał mi odwagę ale wiem, że ten post może pomóc wielu z Was, którzy możliwe, że nawet nigdy nie słyszeli o tym czym jest SIBO, tak było i ze mną...

SIBO to zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, objawiający się m.in. wzdęciami, dużą ilością gazów, bólami brzucha, uczuciem przelewania i pełności w brzuchu. Kasia przyznała, że kiedy powstawały opublikowane przez nią zdjęcia, to był dla niej najgorszy czas, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zaznaczyła jednak, że dzięki pomocy specjalistów i wsparciu najbliższych udało jej się zwalczyć dolegliwości, nauczyć się sprawnie funkcjonować i świetnie wyglądać, mimo choroby. To może być motywacja dla innych osób, cierpiących na podobne schorzenia.

