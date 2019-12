"Dance, Dance, Dance" sezon 2. To NIE Katarzyna Cichopek poprowadzi show? Kto zastąpi Barbarę Kurdej-Szatan?

"Dance, Dance, Danze" wróci do TVP wiosną 2020, jednak wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi 2. edycję tanecznego show. Mówiło się, że zamiast Barbary Kurdej-Szatan, gospodynią będzie Katarzyna Cichopek. Jej udział stoi jednak pod znakiem zapytania.

Katarzyna Cichopek nie poprowadzi "Dance, Dance, Dance"?

Trwają przygotowania do 2. edycji "Dance, Dance, Dance". Uczestnicy i prowadzący są na razie trzymani w tajemnicy. Do tej pory ujawniono, że jedną z par walczących o zwycięstwo będzie Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Wiadomo też, że zajdą zmiany wśród prowadzącyh. Barbara Kurdej-Szatan oficjalnie pożegnała się z programem.

Mówiło się, że gospodynią 2. edycji tanecznego show będzie Katarzyna Cichopek, jednak jej udział w progamie stoi pod znakiem zapytania. Na partnerkę Tomasza Kammela typowana jest Marcelina Zawadzka, która współpracowała z nim w "The Voice of Poland". Na jej korzyść przemawia także udział w 1. edycji "Dance, Dance, Dance", co pozwoliłoby jej wydobyć więcej emocji z nowych uczestników.

W mediach jednak pojawiła się jeszcze jedna kandydatka na prowadzącą show... Jest nią Patricia Kazadi, która także wzięła udział w programie. Dodatkowo ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów (była gospodynią "You Can Dance").

