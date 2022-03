Dariusz Szpakowski poderwał przyszłą żonę pod Kasprowym Wierchem. Żona komentatora sportowego jest gwiazdą seriali

Dariusz Szpakowski jest szczęśliwie żonaty już ponad trzydzieści lat. Los skrzyżował ścieżki jego i jego przyszłej żony aż trzy razy, zanim dziennikarz ośmielił się ją poderwać. Zobacz zdjęcia drugiej połówki najpopularniejszego polskiego komentatora.

Dariusz Szpakowski - żona

Dopiero gdy los skrzyżował ich ścieżki po raz trzeci, młody dziennikarz zatrudniony w redakcji sportowej Telewizji Polskiej, komentujący mecze piłki nożnej, odważył się zagadnąć śliczną szatynkę stojącą nieopodal niego w kolejce do wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch. To były lata 80. Wcześniej to ona, Grażyna Strachota, zapytała go w charakteryzatorni TVP o wyniki słynnej niemieckiej łyżwiarki Kathariny Witt, a komentator zachwycił się nią niedługo potem podczas legendarnego już spektaklu "Brel" w warszawskim Teatrze Ateneum w 1985 roku, w którym śpiewała "Flamandów".

Pod Kasprowym Wierchem Dariusz Szpakowski zdobył się więc na odwagę, ale szybko został przez aktorkę zgaszony. Nie chciała by fakt, że pracuje w telewizji, dawał mu przeświadczenie o swojej wyjątkowości. Ale znowu los sprawił, że dziennikarz widział, jak kiepsko Grażyna Strachota radzi sobie na stoku i zaproponował jej lekcje. W restauracji, dokąd potem się udali, rozmawiali długie godziny i... tak zaczęło się uczucie, które trwa już ponad 30 lat.

Zakochałam się w Darku na śmierć i życie. Cztery lata później byliśmy już małżeństwem - powiedziała aktorka w wywiadzie dla „Świata seriali”.

Zdolna absolwentka warszawskiej PWST, młodsza od męża o dziewięć lat (wcześniej związana z Krzysztofem Kowalewskim) nieco przystopowała karierę zawodową, by urodzić dzieci - dwie córki, Julię i Gabrysię. Gdy się rodziły, Dariusz Szpakowski za każdym razem był nieobecny pracując, komentując mecze. Grażyna Strachota od czasu do czasu pojawiała się na dużym ekranie - m.in. w "Śmierci Johna L." Tomasza Zygadły, "Porno" Marka Koterskiego, "Historii niemoralnej" Barbary Sass. Gdy córki podrosły, rozwinęła karierę telewizyjną. Przez długie lata wcielała się w serialu "Złotopolscy" w Maritę Collin-Urbańską, grała także w "Klanie", "Brzyduli", "Barwach szczęścia", "M jak miłość", "Przyjaciółkach", a ostatnio w "Dziewczynach ze Lwowa".

Dorosłe córki już pracują - Julia jako specjalistka PR, a Gabriela jako producentka. Grażyna Strachota i Dariusz Szpakowski żyją szczęśliwie i spokojnie. W wolnym czasie organizują sobie wycieczki rowerowe. Wakacje chętnie spędzają w Juracie na Helu.