"Dom z papieru" to nie wszystko. Oto hiszpańskie seriale na Netflix. TOP 15 ciekawych produkcji, które warto obejrzeć

Hiszpańskie seriale na Netflix to nie tylko "Dom z papieru". Sprawdziliśmy, na co zwrócić uwagę i co jeszcze warto oglądać na Netfliksie w języku hiszpańskim. Wybraliśmy 15 ciekawych tytułów. Znajdziesz je w naszej galerii.

Oglądanie hiszpańskich seriali świetny sposób na poprawę słownictwa i umiejętności słuchania, a przy tym zapewnienie sobie świetnej rozrywki. Uczysz się także o innych kulturach i poznajesz różne akcenty. Romantyczne dramaty, zabawne komedie, przerażające horrory, pełne akcji thrillery - wśród tych hiszpańskojęzycznych filmów i seriali każdy znajdzie coś dla siebie. Oto niektóre z najlepszych hiszpańskich seriali Netflix dostępnych w Polsce.

Niezwykle popularny serial "Money Heist", jest teraz numerem 1. wśród oryginalnych zagranicznych programów w serwisie Netflix. Grupa włamywaczy łączy się, by dokonać najbardziej odważnego napadu w historii Hiszpanii. Pierwotny plan zakładał dokonanie zbrodni doskonałej: infiltracji Mennicy Królewskiej Hiszpanii, która uczyni ich bogatymi i nie pozostawi ofiar. Gdy plany zawodzą, relacje i lojalność są testowane. Jesteście ciekawi jakie jeszcze hiszpańskie hity znalazły się w naszym zestawieniu TOP 15?