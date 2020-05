"Domowe rewolucje". Rusza casting do nowego programu Doroty Szelągowskiej! O czym będzie? Jak się zgłosić?

Znasz kogoś wyjątkowego, komu przydałby się remont całego domu lub mieszkania? Chcesz, żeby to właśnie Dorota Szelągowska zaskoczyła Twoich bliskich? Już teraz możesz podarować im wyjątkowy prezent. Właśnie rusza casting do nowego programu TVN!

Dorota Szelągowska - o czym będzie jej nowy program?

Dla Doroty Szelągowskiej nie ma rzeczy niemożliwych! Tym razem, wraz ze swoją ekipą przeprowadzi metamorfozę całego lokum i to w ramach… niespodzianki! Bohaterowie nowego programu będą zgłoszeni przez swoich bliskich w tajemnicy. O wymarzonym remoncie dowiedzą się dopiero na początku odcinka!

Dorota Szelągowska miała koronawirusa? "Jestem z tych panikujących"Zobacz więcej

Stacja TVN szuka osób z całej Polski, które zasługują na nowy start. Znasz kogoś, kto na co dzień robi nadzwyczajne rzeczy i pomaga innym? A może jest obecnie w trudnej sytuacji życiowej i nie ma czasu albo środków na remont? Do programu można zgłosić każdego - członka rodziny, przyjaciela, współpracownika lub sąsiada. To będzie szansa na opowiedzenie jego niezwykłej historii i zmianę całego życia.

Co trzeba zrobić? To bardzo proste! Wystarczy nagrać krótki filmik, odpowiedzieć na kilka pytań i dołączyć zdjęcia mieszkania, które ma zostać wyremontowane. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, podaruj bliskim niezwykłą metamorfozę i spełnij ich marzenie o pięknym domu. Dorota Szelągowska może zapukać właśnie do ich drzwi!

Regulamin oraz szczegóły można znaleźć na stronie TVN w zakładce castingi.

Źródło: TVN/x-news