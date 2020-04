"Down the road. Zespół w trasie". Powstanie dodatkowy odcinek programu Przemka Kossakowskiego. "Mnóstwo pozytywnych reakcji, dowodów sympatii"

„Down the road. Zespół w trasie” to program, w którym Przemek Kossakowski razem z szóstką osób z zespołem Downa wyruszył w podróż dookoła Europy. Premierowe odcinki można oglądać w każdą niedzielę o godz. 22:05 na antenie TTV.

"Down the road. Zespół w trasie" - powstanie dodatkowy odcinek programu

Powodzenie projektu skłoniło stację do wyprodukowania na zakończenie serii dodatkowego odcinka, który wyemitowany zostanie pod nazwą „Down the road. Zespół w domu”. O jego idei mówi Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV.

„Emisja programu uruchomiła lawinę, której mało kto się spodziewał. Mnóstwo pozytywnych reakcji, dowodów sympatii, które trafiały nie tylko do nas, ale przede wszystkim do bohaterów i ich rodziców. Wszyscy są ciekawi, co się teraz u nich dzieje i jak bardzo takie wyprawy mogą zmienić coś w życiu? Ten odcinek odpowie na te pytania” – komentuje Kazen.

Przemek Kossakowski będzie łączył się z bohaterami i ich rodzicami za pomocą wideokonferencji. Sprawdzi, jak oceniają oni udział w programie oraz to, czy coś w ich życiu uległo zmianom po powrocie.

Źródło: x-news