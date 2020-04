Dzień Disneya w Poniedziałek Wielkanocny w Polsacie! "Iniemamocni 2", "Alicja w Krainie Czarów" i inne hity Disneya w święta w TV!

Dzień Disneya w Polsacie po raz drugi! Pierwsza edycja tego filmowego wydarzenia w Polsacie to był niebywały sukces. Po roku, w Wielkanocny Poniedziałek (13 kwietnia 2020) od wczesnego świątecznego poranka do głównego wieczornego seansu będziemy mogli oglądać animowane i aktorskie przeboje kinowe Disneya.

Dzień Disneya w Polsacie

Polsat był najchętniej oglądaną stacją telewizyjną w Wielkanoc 2019. "Piękna i Bestia" była świątecznym hitem nr 1 i najbardziej spodobała się widzom spośród wszystkich świątecznych propozycji polskich telewizji. Stacja wierzy, że powtórzy ten sukces i zaprasza na kolejny Dzień Disneya w Polsacie. To doskonała rozrywka dla całej rodziny.

Dzień Disneya w Polsacie 2020 to idealne filmowe propozycje do oglądania w domowym zaciszu, w rodzinnym gronie. Rozpocznie się od zaproszenia dla najmłodszych widzów na premierę animowanej baśni pt. "Dzwoneczek i bestia z Nibylandii" (g. 7:50). Potem będzie pełna ciepła i humoru nowa wersja baśniowej opowieści o Roszpunce w animowanym musicalu pt. "Zaplątani" (g. 9:30). Dowcipnym dopełnieniem tej historii jest krótka animacja pt. "I żyli długo i zaplątani" (g. 11:35). Dla fanów motoryzacji i nie tylko przygotowaliśmy trzecią część kinowego hitu Disneya i Pixara o niezwykłych przygodach samochodu wyścigowego i jego dzielnej ekipy – "Auta 3" (g. 11:50).

Popołudnie tego wyjątkowego dnia to prawdziwa filmowa uczta, bo upłynie pod znakiem wystawnej, ekstrawaganckiej, z plejadą gwiazd w obsadzie i w reżyserii jednego z najbardziej oryginalnych twórców kina – adaptacji powieści: "Alicja w Krainie Czarów" (g. 14:00) i "Alicja po drugiej stronie lustra" (g. 16:20). Następna pozycja w programie to krótkometrażowa animacja z dreszczykiem i galerią ulubionych bohaterów - "Toy Story: Horror" (g. 19:40). Ukoronowaniem tego niezwykłego dnia będzie kolejna przebojowa animacja Disneya i Pixara pt. "Iniemamocni 2" (g. 20:10), czyli dalsze przygody najbardziej niezwykłej rodziny na świecie, której członkowie mają supermoce i walczą z przestępcami, bawią i uczą, że rodzinne więzi są najważniejsze. Premiera tego filmu w Polsacie to zarazem pierwszy pokaz na antenie otwartej w naszym kraju.

