"Dzień Dobry TVN". Adam Feder skomentował zwolnienie z TVN. Żałuje materiału o koreańskim artyście?

Adam Feder stracił pracę w śniadaniówce w związku z materiałem o Jungkooku, koreańskim artyście, który znalazł się na 1. miejscu w rankingu TC Candler "100 najpiękniejszych męskich twarzy na świecie". Po emisji jego materiału wybuch skandal. Internauci zarzucali dziennikarzowi (oraz prowadzącym "DDTVN") brak profesjonalizmu i rzetelności, a w TVN ruszyło wewnętrzne postępowanie mające wyjaśnić sprawę.

Do odpowiedzialności pociągnięty został jedynie Adam Feder, który szybko został zwolniony z pracy. W "Dzień Dobry TVN" pozostali natomiast prowadzący: Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik oraz Magdalena Kowalik-Nóżka - wydawca wtorkowego wydania programu.

Adam Feder zwolniony za reportaż o koreańskim artyście! Co z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem?Zobacz więcej

Zwolniony z "Dzień Dobry TVN" reporter odniósł się do swojego zwolnienia w mediach społecznościowych. Dziennikarz opublikował oświadczenie, którego treść możesz przeczytać poniżej:

Tak, zakończyłem współpracę z Dzień Dobry TVN. Dziękuję wszystkim świetnym ludziom, których tam poznałem. Tak, pomyliłem gwiazdorów koreańskiej muzyki pop. Przepraszam obu Panów. Zaufałem podpisom zdjęć profesjonalnej agencji, która pomyliła ich pierwsza. Tak, takie opinie kobiet o aparycji piosenkarza, czy kogokolwiek innego, nie powinny znaleźć się w materiale. Za to przepraszam widzów, przede wszystkim fanki oraz fanów. Nie, nie mam pretensji do nikogo, kto decyduje o doborze tematów, zamawia materiały i ocenia je przed emisją. Nie, zrzucanie z sań na pożarcie, w moim odczuciu, nie jest najbardziej elegancką taktyką radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym. Nie, nie mam nic do Koreańczyków. Ani do K-Popu- napisał Adam Feder.