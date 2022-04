"Dzień dobry TVN". Ania Wyszkoni przez raka trafiła do psychiatry. Poruszające wyznanie piosenkarki

Ania Wyszkoni jest jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek ostatnich lat. Znana z występów w "Dzień Dobry TVN" wokalistka przez kilka lat zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. 6 lat temu lekarzy wykryli u niej guza tarczycy. Niestety nowotwór okazał się złośliwy, a gwiazdę czekała operacja i chemioterapia. Choć Ania Wyszkoni dzielnie zniosła leczenie i dziś jest już zdrowa, to terapia hormonalna, której do dziś musi się poddawać, znacząco wpłynęła na jej zdrowia psychiczne. Wokalistka wyznała ostatnio, że musiała szukać pomocy u specjalisty.

Poszłam do psychiatry, co też bardzo serdecznie polecam kobietom, które nie potrafią sobie poradzić. To nie jest tylko ta zmiana związana z tym doświadczeniem. W moim przypadku była to też zmiana gospodarki hormonalnej. Ja od tych sześciu lat przyjmuję hormony. Lekarz mi to wytłumaczył. Powiedział, że mam prawo do tego, żeby mieć te słabsze momenty. Zaczęłam się leczyć, to leczenie trwało ponad pół roku, a potem już doszłam do siebie i jest dobrze – wyznała piosenkarka w rozmowie dla "Dzień Dobry TVN".