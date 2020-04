"Dzień Dobry TVN". Michał Koterski i widzowie pocieszają Kingę Rusin, która spędza święta samotnie. "Kinia, nie pękaj"

W sobotę (11.04) w "Dzień Dobry TVN” ukazał się materiał, w którym pokazano, jak Wielkanoc spędzają w tym roku prowadzący programu: Filip Chajzer, Piotr Kraśko, Małgorzata Ohme i Kinga Rusin. Ta ostatnia w pewnym momencie zalała się łzami. Dziennikarka była załamana faktem, że tegoroczna Wielkanoc spędzi z dala od najbliższych,

Będę płakać. Pierwszy raz chyba w życiu będę spędzała te święta sama. Bo my bardzo poważnie podchodzimy do tych obostrzeń. I muszę chronić moją mamę, która jest w grupie ryzyka. Ona jest sama, moje córki są same, ja jestem sama, no i to będzie trochę przykre - mówiła zapłakana Kinga Rusin w "Dzień Dobry TVN".