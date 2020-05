"Dzień Dobry TVN". Szczere wyznanie Anny Wendzikowskiej: "Zostałam sama z dziewczynkami"

Anna Wendzikowska jest bardzo aktywna na Instagramie. Poza promowaniem wszelkich produktów, chętnie też się tam dzieli swoim życiem prywatnym. Dziennikarka pokazuje swoją codzienność z dwiema córeczkami: Kornelią i Antoniną. Jakiś czas temu Anna Wendzikowska ogłosiła na Instagramie swoje zaręczyny z Janem Bazylem.

Teraz dziennikarka "Dzień Dobry TVN" podzieliła się ze swoimi fanami smutną informacją o rozstaniu z narzeczonym. Na swoim Instastory Anna Wendzikowska przyznała, że chce to powiedzieć osobiście zanim zaczną pisać o tym portale plotkarskie.

Stało się tak, że już jakiś czas temu zostałam sama z dziewczynkami. I tyle, nie chcę wchodzić w szczegóły i nie chcę więcej komentować i ujawniać, bo raz: to prywatne sprawy, a dwa: dla mnie trudne i bolesne. Nie przechodzę najłatwiejszego momentu w życiu, ale jestem osobą, która stara się skupiać na pozytywach. Mam dwie mądre i wspaniałe córeczki i staram się z nadzieją patrzeć w przyszłość, że teraz będzie tylko lepiej. Choć, tak jak mówię, teraz jest ciężko, bo bardzo kochałam i mam poczucie, że zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, żeby zachować moją rodzinę w całości. Ale nie zawsze wszystko da się zrobić. To, niestety, była taka sytuacja