"Dzień Dobry TVN". Wpadki Filipa Chajzera szkodzą jego relacji z Małgorzatą Ohme? "Albo się go kocha, albo nienawidzi"

W mediach pojawia się coraz więcej informacji o wpadkach w śniadaniówkach. Ostatnio najwięcej mówi się o wtopach w "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Ohme przyznała, że jest to program na żywo i bardzo łatwo o jakieś potknięcie a w dobie Internetu, widzowie chętnie wytykają błędy prowadzącym.

To, że dajemy temu tyle uwagi, ale też hejtu, to na pewno jest też jakaś zmiana społeczna. Myślę, że to jest w dużej mierze rozdmuchane.