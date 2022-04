"Europa da się lubić". Monika Richardson po raz czwarty wyjdzie za mąż!? "Nie zmieni tego mój trzeci rozwód"

Monika Richardson, znana z roli prowadzącej show "Europa da się lubić", nie miała szczęścia jeśli chodzi o jej dotychczasowe życie uczuciowe. Prezenterka rozwodziła się już dwukrotnie, a ostatnie rozstanie ze Zbigniewem Zamachowskim nie należało do najłatwiejszych. Niedawno okazało się jednak, że w życiu Moniki Richardson pojawił się nowy ukochany. Mowa o biznesmenie Konradzie Wojterkowskim, z którym gwiazda zaczęła już pojawiać się na salonach.

Monika Richardson zamieszkała ze swoim partnerem

Prowadząca "Europa da się lubić" niejednokrotnie podkreślała, że bardzo dobrze czuje się u boku swojego ukochanego. W pewnym momencie pojawił się nawet temat potencjalnego ślubu zakochanych, co oznaczałoby, że Konrad zostałby jej czwartym mężem.

Nigdy nie należy mówić nigdy. W moim wieku byłoby to głupie. Ale nie mam jakichś szczególnych ambicji w tym kierunku, wydaje mi się, że trzykrotne stawanie na ślubnym kobiercu to jest niezła statystyka jak na nasz piękny kraj. Ja całe życie dążyłam do tego, żeby być w szczęśliwym związku, w którym jest miłość. I to jest mój plan na życie i ja go nie zmieniam. Nie zmieni tego mój trzeci rozwód. Być może jestem skrajnie naiwna, też czytałam takie głosy, że jestem głupia i naiwna, ale taka umrę - wyznała swego czasu w rozmowie z portalem Jastrząb Post.