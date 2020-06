"FAME czy SHAME". Saszan i Danny Ferreri prowadzącymi program! Influencerzy zapewnią wysoką oglądalność show?

Nowy reality show Player Original ruszy już 25 czerwca. Odsłonięte zostały już kolejne karty! Znamy uczestników, teraz ujawniono także prowadzących. Będą nimi: Saszan i Danny Ferreri.

"FAME czy SHAME" - znamy prowadzących

Dziesięciu najpopularniejszych idoli młodego pokolenia – znanych z portali takich jak TikTok, Instagram i YouTube – spędzi razem 8 tygodni w wilii w Konstancinie. Codziennie staną przed nowymi wyzwaniami, których wynik zdecyduje, kto następny dzień spędzi w grupie FAME – otoczony przywilejami i luksusami, a kto w przegranej – SHAME – pozbawiony wygód. Wykonywanie zadań będą utrudniać goście – znane osobowości mediów i telewizji, które znienacka zapukają do drzwi odjechanego domu. Ten, kto pod koniec dwóch miesięcy zdobędzie najwięcej punktów ma szansę zgarnąć nagrodę główną, która jeszcze pozostaje tajemnicą. Szansę ma do końca każdy uczestnik, bo na ostatniej prostej karta może się odwrócić, a to wszystko za sprawą… widzów!

Pełna lista uczestników reality-show Player! Kto zamieszka w luksusowej willi tiktokerów?Zobacz więcej

Program poprowadzi elektryzująca para influencerów i celebrytów młodego pokolenia – Saszan i Danny Ferreri. Saszan - 25-letnia różowowłosa, odjechana piękność od kilku lat przebojem zdobywa polską scenę pop. Pochodzi z Żyrardowa, ale szybko zaczęła podbijać wielki świat. W 2011 roku umieściła pierwszy cover na YouTubie i poszło lawinowo. Rzesza fanów, miliony wyświetleń, tytuł najlepszej artystki na "Young Stars Festival" oraz kontrakt z Universal Music Polska. Przyszedł czas na kolejny challenge – Saszan jest jedną z prowadzących "FAME czy SHAME"!

Danny Ferreri to Polak o włoskich korzeniach. Błysk w oku, czarujący uśmiech – to jego znaki szczególne. Danny tworzy krótkie fabuły o zaskakujących puentach. Pełen radości, sympatyczny facet o wielu talentach. Teraz podjął rękawicę rzuconą przez Playera i DDOB – został prowadzącym „FAME czy SHAME”. Saszan i Danny będą wspierać uczestników podczas przygody w programie "FAME czy SHAME". Każdego dnia powierzą bohaterom programu kolejne zadanie do wykonania oraz poinformują ich o tym, jakie czekają na nich niespodzianki.

Marta Rentel i Filip Zabielski zamieszkają razem! Młode gwiazdy Instagrama i TikToka w nowym reality-show Player Original!Zobacz więcej

Użytkownicy Playera będą mogli śledzić losy uczestników "FAME czy SHAME" przez siedem dni w tygodniu. W poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty w Playerze pojawią się premierowe odcinki show. Co środa serwis zaprosi na materiał specjalny „the best of” z całego tygodnia, a w piątki i niedziele na dwugodzinne live’y z domu! Start programu już 25 czerwca!

Źródło: Agencja TVN/x-news