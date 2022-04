"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" prawie bez udziału Tiny. Dlaczego? To przez konflikt J.K. Rowling z Katherine Waterston?

Tajemnice Rowling? Po premierze najnowszego filmu z uniwersum "Harry'ego Pottera" widzowie mogli natrafić na trop jednej z nich. W "Fantastycznych zwierzętach: Tajemnicach Dumbledore'a" niemal wykreślono jedną z postaci. Czy powodem może być konflikt z autorką książek?

"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" - dlaczego rola Tiny została zmarginalizowana?

"Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" to film fantasy w reżyserii Davida Yatesa na podstawie scenariusza J.K. Rowling i Steve’a Klovesa na podstawie oryginalnej historii autorstwa Rowling. Akcja filmu skupia się na Dumbledorze (Jude Law) i Newtcie Scamandrze (Eddie Redmayne), którzy starają się zapobiec przejęciu władzy na świecie przez Grindelwalda (Mads Mikkelsen). W pierwszej części serii, oprócz samego Newta, jedną głównych postaci była jego ukochana, Tina.

W filmie "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" dowiadujemy się o niej bardzo wiele: że jest czarownicą półkrwi i absolwentką amerykańskiej szkoły magii i czarodziejstwa (Ilvermorny), a także że pracowała jako aurorka, ale została zdegradowana na stanowisko federalnej urzędniczki do spraw pozwolenia na różdżkę. Obserwujemy także rozwój relacji Tiny i Newta, krótko mówiąc, można ją uznać za jedną z głównych bohaterek, której obecność będzie kluczowa dla kolejnej części filmu.

Jak się okazuje, obecność nie tylko nie była kluczowa, ale... prawie jej nie było. Pojawia się tylko w dwóch, krótkich scenach pod koniec filmu. Czemu Tina nie miała udziału w głównej akcji? Jak zostaje wytłumaczone, czarownica dostała awans i jest bardzo zapracowana. To wyjaśnienie stało się powodem spekulacji fanów.

Dlaczego postać Katherine Waterston została zmarginalizowana?

Od lat J.K. Rowling kojarzona jest ze swoich transfobicznych komentarzy i wojny, jaka toczy się między nią a osobami transpłciowymi i ich sojusznikami. Pisaliśmy o tej sprawie m.in. przy okazji publicznego wystąpienia Emmy Watson przeciwko autorce Harry'ego Pottera.

Takich krytyk w świecie gwiazd Wizarding World nie brakuje. Jedną z nich wygłosiła Katherine Waterston, jasno stając w kontrze do poglądów Rowling. Na początku udostępniła w swoich social mediach artykuł "The Guardian" z nagłówkiem: "Kobiety trans nie stanowią zagrożenia dla kobiet cis, ale my stanowimy zagrożenie dla nich, o ile będziemy je wykluczać". Następnie udzieliła wywiadu dla "The Independent", gdzie jasno wypowiedziała się w sprawie krytyki postawy Rowling:

Ponieważ byłam związana z "Fantastyczymi zwierzętami", było dla mnie ważne, by ogłosić swoje stanowisko

Waterston jest jedyną aktorką filmów "Fantastyczne Zwierzęta", która otwarcie sprzeciwia się tak sprzeciwia się autorce scenariusza i uniwersum Wizarding World, więc powiązanie jej niemal całkowitego zniknięcia z filmu z konfliktem ideologicznym może być zasadne. Mimo że praca na planie rozpoczęła się już w marcu 2020 roku, to konflikt mógł trwać już wtedy. Pewne sceny mogły też zostać nagrane, ale wraz z rozwojem sytuacji, usunięte z filmu. Aktorka nie pojawiła się nawet w materiałach promocyjnych "Fantastycznych zwierząt", a ta nieobecność, czymkolwiek spowodowana, wyraźnie przyciągnęła uwagę fanów do konfliktu między Rowling a Waterston.

