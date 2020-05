"Genialna przyjaciółka". HBO zamówiło sezon 3. Kiedy start zdjęć?

Wiadomo już, jakie losy czekają "Genialną przyjaciółkę". Czy serial doczeka się 3. sezonu? HBO podjęło już decyzję w tej sprawie.

"Genialna przyjaciółka" - co z 3. sezonem?

"Genialna przyjaciółka" czy serial opowiadający o trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni. Produkcja oparta jest na powieści Eleny Ferrante.

HBO zdecydowało się zamówić 3. sezon serialu. Nowe odcinki oparte będą na kolejnej części serii książek, która nosi tytuł: "Those Who Leave and Those Who Stay".

Nowe odcinki oparte na "Historii nowego nazwiska" Eleny Ferrante w HBO i HBO GO! Kiedy premiera?Zobacz więcej

Na razie nie są znane dalsze szczegóły. Daty startu zdjęć nie mogą być bliżej określone przez panującą na świecie epidemię koronawirusa.

"Genialna przyjaciółka" - o czym jest

Kiedy nagle z życia sześćdziesięcioletniej Eleny Greco znika jej najbliższa przyjaciółka, kobieta zaczyna opisywać historię ich wieloletniej przyjaźni. Raffaellę Cerullo, zwaną Lilą, poznała w pierwszej klasie szkoły podstawowej w 1950 roku. Akcja serialu toczy się w niebezpiecznym i jednocześnie magicznym Neapolu na przestrzeni ponad 60 lat.

Reżyserem produkcji jest Saverico Costanzo (Private, Samotność pierwszych liczb, Złaknieni).. Produkcja miała premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i opowiada o emocjach, lękach i wyzwaniach stojących przed dwoma kobietami na przestrzeni ich życia. W ich rolach występują debiutantki: Margherita Mazzucco i Elisa del Genio oraz Gaia Girace i Ludovica Nasti. Za reżyserię obrazu odpowiadał jeden z popularniejszych współczesnych włoskich twórców – Saverio Costanzo (Złaknieni).