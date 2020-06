"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska urodziła mając 16 lat! Dlaczego dała synowi na imię Dajan?

Agnieszka Kotońska w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" pojawia się razem ze swoim mężem, Arturem, a od pewnego czasu stałym gościem ich komentatorskiej kanapy jest również ich syn, 27-letni Dajan.

Jak Agnieszka Kotońska wyznała w wywiadzie z portalem Party.pl, Dajan bardzo szybko przyszedł na świat, bowiem Kotońska miała 16 lat, gdy została mamą! Dla wielu to może być zaskoczenie, ale jak widać wczesne macierzyństwo nie zaszkodziło Kotońskim, a wręcz przeciwnie. Do dzisiaj są szczęśliwą rodziną oraz udanym małżeństwem. Jednak jak zaznacza Kotońska, duża w tym zasługa ich rodziców, którzy pomogli młodym rodzicom stanąć na własne nogi.

Artur Kotoński w tym samym wywiadzie zdradziła również, czemu jego syn ma na imię Dajan. Już lata temu wybór Kotońskich budził ogromne kontrowersje...

Miała być córeczka Diana. A później, jak poszliśmy do lekarza, wyszło, że jest "kiteczka", czyli chłopczyk. No to nie będzie Diana, tylko Dajan - przyznał Artur Kotoński.