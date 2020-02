"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska zdecydowała się na zmianę! Jak wygląda po metamorfozie?

Jedna z najbardziej popularnych uczestniczek programu TTV, "Gogglebox. Przed telewizorem", Agnieszka Kotońska zdecydowała się na kolejną zmianę w swoim wyglądzie. Tym razem postanowiła radykalnie zmienić kolor włosów. Blond zniknął, a pojawiła się koloryzacja ombre. Zamiast bujnych loków ma teraz proste, długie włosy.

Agnieszka Kotońska zdradziła, jak schudła 30 kg! W czym tkwi jej sekret?Zobacz więcej

O wizycie u fryzjera Kotońska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Napisała też, dlaczego zdecydowała się na kolejną metamorfozę.

Co powiecie na taka zmianę ❤❤❤ Kobieta jednak zmienną jest ,lubię zmiany ..jejku ja już tyle zmieniłam w swoim życiu i udowodnilam sobie że wszystko można ❤❤❤💣🖤🖤 Jak Wam się podoba moja nowa fryzurka 🖤🖤 włosy to ja miałam różne różowe blond, loki ,koki,fale dlugie ,krotkie teraz czas żeby spowazniec NIEE 🙂 to kolejna metamorfoza .........Noo i jaka???🖤🖤elegancja - Francja..hihi