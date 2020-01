"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska zdradziła, jak schudła 30 kg! W czym tkwi jej sekret?

Gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" chętnie dzielą się z fanami efektami swoich spektakularnych metamorfoz. Wszystko zapoczątkował Mateusz "BigBoy" Borkowski, który pokazał w sieci, jak zmieniło się jego ciało po zrzuceniu ponad 160 kilogramów. W mediach głośno był też o przemianie Sylwii Bomby, która w młodości ważyła 90 kilogramów.

Efektami spektakularnej metamorfozy podzieliła się też Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem". Kotońska najpierw zaskoczyła swoich obserwatorów nową fryzurą. Następnie przyszedł czas na by pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Ulubienica widzów TTV zrzuciła w sumie 30 kilogramów.

Agnieszka Kotońska odniosła się do swojej przemiany w mediach społecznościowych. Na pytanie "Aga, jak ty to zrobiłaś?" gwiazda TTV odpowiedziała (pisownia oryginalna):

Odrazu wstawiam fotkę dla przypomnienia ❣po lewej stronie Aga która 5 lat temu miała swój styl kolorowy ptak z #gogglebox ,kobieta która kocha i bedzie kochac falbanki kolorowe opaski na glowe i mocny makijaz i chodź miała 30 kg nadwagi i blond włosy rozjasnione do granic możliwości. To wy ja taka pokochaliscie i kochacie ❤❤❤❤nie wspomnę o poczuciu humoru i mega dobrej energii która czuje się po dzień dzisiejszy odemnie . Roztrzepana rozesmiana i czasem niewiedzaca co chce w życiu i co powiedzieć ,która nie usiedze w jednym miejscu i wszystko co robi to z miłościa dla drugiego człowieka ❣❤ po prawej mogłam poprostu skopiować to co pisałam wyżej, ale muszę dodać rzeczywiście to ta sama Aga lżejsza o 30kg czy pewniejsza NIE zawsze byłam pewna siebie i tego co robię ❣Zmiana jest i to widać gołym okiem ,przyznam że telewizja otwarta mi oczy na niektóre rzeczy, sprawy . Zmieniłam makijaż, zmieniłam włosy, zmieniam pomału swój styl ,zaczęłam zdrowo jeść, ćwiczyć choć wcześniej bylam bardziej leniem kanapowym teraz jestem może za mocne słowo ale fit mama ❤ ćwiczę zdrowo jem i tryskam energia do wszystkich ,daje Wam dużo motywacji wsparcia i radości wszystko dla Was .Kochane moje dużo w moim życiu się zmieniło ale o tym będzie kolejny post ❤ A Ty co zmieniłaś w swoim życiu, albo jakie zmiany chcesz wprowadzić w życie ❤❤