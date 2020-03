"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska została youtuberką! Co pokazuje na swoim kanale?

W&Z (gość)

Chcę dać Pani cenną poradę. Pani Agnieszko, może słowo "hejt" jest od kilku lat popularne, ale bez przesady. Żyjemy dziś w takim absurdzie, że nie można wgl się wypowiedzieć, bo od razu jest się posądzonym o przemoc słowną. Litości. Poza tym, że nie umie Pani wymówić poprawnie nazwy programu, któremu zawdzięcza "sławę" (GOGLEBOX, nie GOGELBOX), to wychodzi na to, że największym osiągnięciem w Pani życiu jest zajście w ciążę w wieku 16 lat i siedzenie w domu na łasce czy nie łasce męża. Jest Pani TERAZ bardzo pyszna, egoistyczna, zadufana w sobie i nie ma przede wszystkim POKORY! Skoro po odcinku u Wojewódzkiego 95% komentarzy jest negatywna i wytyka się Pani irytujące zachowanie, nawyki, parcie na szkło itp. oraz przede wszystkim, jest to uargumentowane, to chyba warto się zatrzymać i zastanowić czy "może oni mają rację". I proszę mi nie mówić, że taka Pani jest. Jakoś przez pierwsze dwa sezony "Gogglebox" umiała się Pani zachować przed kamerą i w tedy dało się Panią lubić. ;-)

17.03.2020 20:31