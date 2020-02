"Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa Mrozowska zachwyca figurą po ciąży! "Brzuch jeszcze mam, to pokazuję nogę"

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" w grudniu została po raz pierwszy mamą. Już teraz gwiazda TTV może pochwalić się rewelacyjną figurą, mimo że, jak sama przyznaje, nie wróciła jeszcze do formy sprzed ciąży.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa Mrozowska zachwyca figurą po ciąży

Ewa Mrozowska, która zasiada wraz z Sylwią Bombą na kanapie w "Gogglebox. Przed telewizorem" w grudniu 2019 została po raz pierwszy mamą. Gwiazda TTV w trakcie ciąży systematycznie pokazywała coraz bardziej zaokrąglający się brzuch. Po porodzie natomiast możemy zaobserwować, jak szybko wraca do formy.

Ewa Mrozowska cierpiała na anoreksję! "Po ciąży w końcu siebie zaakceptowałam" - wyznaje gwiazda TTVZobacz więcej

Mimo że ostatnio Ewa Mrozowska przyznała, że zostało jej jeszcze parę kilo, to zupełnie jej to nie przeszkadza. Bohaterka "Gogglebox" zdradziła jednocześnie, że przez wiele lat borykała się z brakiem samoakceptacji, co doprowadziło ją nawet do anoreksji.

Teraz Ewa Mrozowska opublikowała zdjęcie, na którym wygląda rewelacyjnie!