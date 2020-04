"Gogglebox. Przed telewizorem". Krzysztof Radzikowski wrzucił zdjęcie z Górą z "Gry o tron", a a fani zwracają uwagę na coś innego. "Wyrzuć w końcu te spodnie"

Krzysztof Radzikowski opublikował na swoim profilu na Instagramie wspominkowe zdjęcie. Fotografia jest sprzed 4 lat, a siłacz pozuje na nim z Hafþórem Júlíusen Björnssonem w Rio de Janeiro po zawodach Arnold Classic. Fani Polaka zauważyli, że Radzikowsku wygląda na małego faceta przy Górze z "Gry o tron".

O matko! Jaki on musi być wielkości byka albo żubra!! 😂

Jak Ty wyglądasz przy nim na niedużego gościa to jak musi wyglądać przeciętny facet 😅

Znaleźli się jednak tacy, którzy zwrócili uwagę na coś zupełnie innego. To spodnie Krzysztofa Radzikowskiego.

Sorry muszę to powiedzieć w tych spodenkach to już byłeś stary wszędzie.