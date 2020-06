"Gogglebox. Przed telewizorem". Widzowie apelują o zmiany w programie. W 13. sezonie zabraknie wodzianki Marty Karpińskiej?

Finał 12. sezonu "Gogglebox. Przed telewizorem" sprowokował widzów do dyskusji o programie. Chodzi o zmiany w obsadzie "Gogglebox. Przed telewizorem". Czy stacja weźmie pod uwagę głosy widzów przy kompletowaniu bohaterów 13. sezonu?

"Gogglebox. Przed telewizorem" doczekało się już 12 sezonów. W poniedziałek (8.06) stacja TTV wyemituje finałowy odcinek programu, ale jeszcze przed jego emisją, w sieci rozgorzała dyskusja dotycząca 13. sezonu.

Widzowie na profilu "Gogglebox. Przed telewizorem" w mediach społecznościowych apelują o zmiany w ekipie bohaterów. Z ich wpisów wynika, że w nowych odcinkach chcieliby częściej oglądać Sandrę i Krzysztofa oraz Józka i Reginę.

Marta Karpińska nie pojawi się w 13. sezonie "Gogglebox. Przed telewizorem"?

Widzowie dużo mniejszą sympatią darzą za to Martę Karpińską, byłą wodziankę Kuby Wojewódzkiego, która dołączyła do ekipy "Gogglebox. Przed telewizorem" w 11. sezonie. Niektórzy uważają, że modelka i jej koleżanka nie pasują do formatu "Goggleboxa". Oto niektóre z komentarzy widzów (pisownia oryginalna):

Ona tak jak jej kanapową partnerka wg nie pasują do składu, ani śmieszne one nie są ani nic.

Też za nią nie przepadam. Próbuję być śmieszna na siłę, ale totalnie jej to nie wychodzi.

Przypominamy, że Marcie Karpińskiej w "Gogglebox. Przed telewizorem" towarzyszy Patrycja Szreder, która również jest modelką.

Czy panie zostaną w programie "Gogglebox. Przed telewizorem"? A może stacja weźmie pod uwagę zdania widzów przy kompletowaniu bohaterów 13. sezonu? O nowych odcinkach i ich obsadzie będzie informować na bieżąco!