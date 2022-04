HBO i HBO Max zyskują coraz więcej nowych użytkowników. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ich grono powiększyło się o 3 miliony

HBO i HBO Max mogą pochwalić się teraz sporym gronem użytkowników. Obydwa serwisy w ciągu kilku miesięcy zyskały wielu nowych widzów, a przez ostatni rok dołączyło do nich prawie 13 milionów klientów. Firma ma powody do radości.

W marcu 2022 swoją polską premierę miał serwis HBO Max. Jest to kolejna platforma streamingowa, która udostępnia swoim użytkownikom wiele znanych tytułów filmowych i serialowych, ale także produkcje oryginalne. Do tej pory jedną z najczęściej wybieranych w Polsce propozycji był Netflix. Klienci jednak optymistycznie przyjęli nową propozycję. HBO i HBO Max odnoszą również sukcesy w innych krajach, co wpłynęło na świetne wyniki firmy w pierwszym kwartale 2022 roku.

HBO i HBO Max ze sporym sukcesem

W tym momencie stacja HBO i serwis vod HBO Max należą do WarnerMedia. Po pierwszym kwartale roku przyszedł czas na podsumowania. W ciągu 3 miesięcy 2022 roku liczba użytkowników HBO i HBO Max znacząco wzrosła. Jak podaje serwis "Wirtualne Media", do grona ich widzów dołączyły 3 miliony osób. Co więcej, przez ostatni rok liczba klientów zrosła o prawie 13 milionów. Teraz HBO i HBO Max mają łącznie na świecie 76,8 milionów abonentów. Wygląda na to, że widzowie są zaciekawieni HBO i HBO Max, a część z nich woli ich propozycje od innych firm.

W tym samym momencie Netflix, który do tej pory był największym graczem na rynku, nie ma wielu powodów do radości. Platforma po raz pierwszy od ponad dekady zanotowała spory spadek w liczbie użytkowników. Serwis stracił 200 tysięcy klientów. Prawdopodobnie serwis zdecyduje się na pewne kroki w celu osiągnięcia większych zysków. Jednym z nich może być propozycja tańszego pakietu. O ich innych prawdopodobnych działaniach pisaliśmy w naszym wcześniejszym tekście.

A wy jesteście fanami HBO Max?

