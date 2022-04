HBO Max kontra Netflix. Który sposób dystrybucji jest lepszy? Na jeden z nich widzowie regularnie narzekają

W świecie fanów seriali i platform streamingowych wiecznie nierozwiązana pozostaje kwestia, który sposób oglądania jest lepszy - binge-watching czy odcinek co tydzień? Oba rozwiązania mają swoich zwolenników i krytyków. Ci ostatni regularnie narzekają na sposób wypuszczania odcinków przez platformę HBO Max.

Który sposób dystrybucji jest lepszy? HBO Max kontra Netflix

Od zarania platform streamingowych w świecie fanów seriali toczy się odwieczna walka o sposób oglądania odcinków. Który jest lepszy - binge-watching, który umożliwia Netflix, wypuszczając wszystkie odcinki danego sezonu na raz, czy stary, dawkujący emocje sposób, znany jeszcze z czasów telewizji, który przyjęła platforma streamingowa HBO Max. Obydwa sposoby mają zarówno swoich zwolenników, jak i zaciekłych przeciwników, a obydwie grupy wysuwają całkiem zasadne argumenty.

Zawodzi kolejny polski serial? Widzowie mają wiele zarzutów do nowej produkcji HBO MaxZobacz więcej

Dla pokolenia, które wychowuje się z Netfliksem, rzeczą naturalną jest zarwanie nocy, bo właśnie wyszedł nowy sezon ulubionego serialu, czyli mówiąc słowami tegoż pokolenia, zbingowanie go. Serial zlewa się wówczas w jeden, nieco długi film, a najbardziej wytrwali oglądacze dostają od platformy streamingowej zatroskane pytanie: "Czy nadal oglądasz?” (pojawia się ono po obejrzeniu trzech odcinków serialu z rzędu bez korzystania z przycisków odtwarzacza). Ten sposób dystrybucji przypadł do gustu dużej części widzów do tego stopnia, że oczekują go także od innych serwisów streamingowych.

Nierzadko przy okazji premiery nowego sezonu na HBO Max w mediach społecznościowych tejże platformy pojawiają się komentarze, w których użytkownicy platformy ubolewają, że mogą zobaczyć tylko jeden lub dwa odcinki na raz, a na kolejne muszą czekać tydzień. Ostatnio sporo takich głosów pojawiło się z okazji pierwszej polskiej produkcji Max Original, "Odwilż". Oto niektóre z nich (pisownia oryginalna):

Lepiej napiszcie kiedy bedzie ostatni bo tak to sie ogladac nie da!i nie rozuniem dlaczego skoro mam hbomax nie mam całego sezonu odrazu 😳odcinkami to możecie sobie puszczać w hbo a nie na platformie hbomax żenada!

W obecnej chwili puszczanie tylko dwóch odcinkow jest powrotem do oglądania jak w zwykłej TV. Seriale wypuszcza się sezonami na platformach streamingowych duży frustrujący błąd dla kogos kto wykupił subskrypcje HBO max. Tak to można puszczać w TV HBO. P.S. Co do serialu( lub raczej 2 pierwszych odcinków) świetny, klimatyczny polecam.

skoro jesteście platformą Streamingowa nie lepiej puścić od razu cały serial jednego dnia. Takie czekanie to jest dobre w tv

Nowe rozwiązanie na platformie. Ta funkcja może poprawić ci humor i ułatwić podejmowanie najtrudniejszych decyzjiZobacz więcej

Oczywiście, są i tacy, którzy doceniają ten retro sposób, wymierzający w przypadku najbardziej wciągających seriali, rytm całego tygodnia jego fanów. Ten styl oglądania, narzucony przez HBO Max, zakłada, że po zobaczeniu jakiegoś ekscytującego zwrotu akcji na końcu danego odcinka, przez kilka dni nie myśli się o niczym innym i wyczekuje się jedynie dnia, w którym nadejdzie kontynuacja serii.

Wszystkie serwisy streamingowe przyglądają się preferencjom użytkowników i niewykluczone, że będą modyfikować swoje modele biznesowe. Jak zauważa jeden z użytkowników HBO Max w profilu społecznościowym platformy:

HBO zawsze tak wypuszczało seriale. Tak samo działa też Disney+ który wejdzie do nas w czerwcu. NETFLIX również z tym eksperymentuje coraz częściej, tak samo jak Prime. Pora się przyzwyczaić lub czekać na całość i dopiero wtedy oglądać/zapłacić za usługę.

A wy, który sposób oglądania wolicie - binge-watching czy odcinek co tydzień?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl