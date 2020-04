"Hellraiser". HBO pracuje serialową wersją horroru. Reżyser kultowego "Halloween" stanie za kamerą

HBO pracuje nad serialową wersją znanego horroru "Hellraiser". Reżyser kultowego "Halloween" ma stanąć za kamerą tej produkcji.

"Hellraiser". HBO pracuje serialową wersją horroru

HBO planuje serial oparty na pierwszej części horroru "Hellraiser: Wysłannik piekieł". Wiadomo już, że reżyserią pilotażowego odcinka zajmie się David Gordon Green, który stał za kamerą w kultowym "Halloween". Scenariusz napiszą Mark Verheiden producent serialu "Daredevil" oraz scenarzysta "Potwora z bagien" i Michael Dougherty, który pracował przy takich produkcjach jak "Godzilla II: Król potworów", "Upiorna noc Halloween" czy "Krampus. Duch Świąt".

Spin-off popularnego serialu wkrótce w HBO GO! Zobacz zwiastun!Zobacz więcej

Serial ma być kontynuacją i rozszerzeniem świata, który poznaliśmy w filmach. Film "Hellraiser: Wysłannik piekieł" oparty jest na noweli "The Hellbound Heart" Clive'a Barkera, który był jednocześnie reżyserem i scenarzystą oryginalnej produkcji. Film opowiada historię Franka Cottona, który jest podróżnikiem. Pewnego dnia w jego ręce wpada tajemnicza kostka LeMarchanda. Okazuje się, że zabawa nią może otworzyć wrota piekieł. Frank znika bez śladu. Po jakimś czasie do jego domu wprowadza się brat Franka, Larry, z żoną Julią. Kobietę łączyła niegdyś zażyła relacja z Frankiem. Pewnego dnia nowy lokator rani się w rękę, a spływająca na podłogę krew niespodziewanie pomaga jego bratu powrócić do świata żywych. Okazuje się, że Frank dostał się pod wpływ cenobitów, którzy strzegą bram piekieł.

"Dom grozy: Miasto Aniołów" - zwiastun