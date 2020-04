"Hotel Paradise". Aleksandra "Lexi" Domańska topless! Fotografia celebrytki podzieliła fanów

Aleksandra "Lexi" Domańska jako jedna z pierwszych pojawiła się w programie "Hotel Paradise", ale też szybko opuściła show TVN 7. Lexi chciała stworzyć relację z Chrisem, któremu wyznała miłość, jednak mężczyzna wybrał inną - Mariettę. Jak na ironię, to właśnie ta dwójka wygrała "Hotel Paradise".

Po programie Aleksandra "Lexi" Domańska skupia się na rozwoju swoich mediów społecznościowych, a w szczególności Instagrama, który niedawno zapłonął z powodu pewnego zdjęcia... "Lexi" bowiem pokazała się topless!

Kontrowersyjne zdjęcie podzieliło fanów. jedni są wprost zachwyceni, a inni zniesmaczeni. Pod zdjęciem możemy przeczytać m.in. (pisownia oryginalna):

Owszem ciało ładne. Ale taka fotka to chyba dla ukochanego ? Czy zdajesz sobie sprawę z tego ilu obleśnych facetów sp**ci się na to zdjęcie? Naprawdę tego chcesz? A prawdziwy wartościowy facet nie chciałby, aby jego dziewczynę oglądali inni, gdy spotkasz tego jedynego, to może Cię rzucić przez takie zdjecia. Ciężko będzie Ci spotkać wartościowego faceta. Większość chce tylko bzykać wyuzdane laski