"Hotel Paradise". Player pokaże amerykańską wersję kontrowersyjnego show! Kiedy premiera?

Player zaprasza na amerykańską edycje jednego z najbardziej kultowych reality show „Hotel Paradise”. Na grupę młodych, atrakcyjnych ludzi czeka przygoda życia. Sprawdźcie szczegóły!

Uczestnicy "Hotel Paradise" mogą zameldować się w ekskluzywnym tropikalnym kurorcie…i wymeldować się za duże pieniądze. Zasady są proste. Jedyne co muszą zrobić to połączyć się w pary. Osoba, która pod koniec tygodnia zostaje bez drugiej połówki, odpada. Pierwszy odcinek do obejrzenia już 20 czerwca w serwisie player.pl.

"Hotel Paradise USA" to nagrany w 2019 reality show, w którym 11 seksownych singli zamieszka w luksusowym kurorcie w Dolnej Kalifornii w Meksyku! Nieznajomi zostaną zanurzeni w pięknej scenerii, otoczeni słońcem, morską bryzą i luksusem. Ale jak to w raju, na każdym kroku czyha pokusa. Tu nią jest chęć wygranej i dotrwanie do końca programu.

Każdego tygodnia jeden gracz, który pozostanie singlem, opuszcza hotel. Dlatego uczestniczy mają zaledwie kilka dni, aby połączyć się w pary, które przetrwają próby i wyzwania, doprowadzając ich do wielkiego finału. A jest o co walczyć – nagroda główna w amerykańskiej edycji to 250 tys. dolarów. Show prowadzi celebrytka i kreatorka mody Kristin Cavallari.