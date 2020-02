"Hotel Paradise". Uczestnicy reality show TVN7 ostro skrytykowani po 1. odcinku! Nie będzie hitu na miarę "Love Island"?

Fala krytyki zalała Internet po wyemitowaniu pierwszego odcinka nowego reality show TVN7. Ostre słowa padają przede wszystkim pod adresem uczestników "Hotelu Paradise". Dlaczego? Co nie podoba się Internautom?

"Hotel Paradise"- krytyka uczestników po 1. odcinku

Nowy randkowy reality show miał być hitem TVN7 na wiosnę 2020. Jeszcze przed premierą porównywano go do programu "Love Island. Wyspa miłości", który okazał się strzałem w dziesiątkę jesiennej ramówki Polsatu. Zasady są proste: na Bali spotykają się piękne kobiety i przystojni mężczyźni, aby przeżyć miłosną przygodę życia, a na koniec zgarnąć 100 tys. złotych. Nad wszystkim czuwa prowadząca, Klaudia El Dursi. Czy format przypadł do gustu widzom?

W pierwszym odcinku "Hotelu Paradise" pojawiło się 9 osób: Aleksandra Domańska "Lexi",Krzysztof Ducki "Chris Ducci", Aleksandra Kiepura, Maciej Kindler, Łukasz Kobus "Długi", Sandra Mosakowska, Viola Nowasielska, Adam Radziszewski i Marietta Witkowska. Wkrótce dołączy do nich jeszcze znany z "Top Model" Szymon Reich. Miedzy niektórymi iskrzyło od samego początku. Wygadana Lexi złapała dobry kontakt z Chrisem i Adamem. Uwagę na siebie zwróciły także wysportowana tancerka Viola i trenerka personalna Ola. Niestety, część widzów nie ma dobrego zdania o uczestnikach nowego reality show.

Niezła żenada ten nowy program. Wytatuowane bezmózgi, silikony i samce, haha, alfa.

Skąd pomysł na takich ludzi? Ten program to porażka (...) modelka i samiec alfa od jachtów, tragedia i komedia razem

Love island to to nie bedzie 😂😂😂 Słabo narazie...

Dziewczyny z love Island przy tych to były chłodzące piękności spodziewałam się lepszych wyborów

Krytyce Internautów poddany jest nie tylko wygląd uczestników, ale też ich zachowanie. "Ok, trochę pustostan, bije od niej sztucznością i te teksty o operacjach, drama (...) Dla mnie ma ograniczoną inteligencję" - zwrócił uwagę jeden z widzów pisząc na temat Lexi. "Z jakiej planety wszystkich oni sie urwali... idzie sie wystraszyć jak sie patrzy na niektóre buzie" - stwierdził ktoś inny po tym, jak Lexi uznała, że naturalne dziewczyny są tylko tam, gdzie nie ma dobrych lekarzy. Czy mimo krytyki program będzie hitem TVN7? Przekonamy się wkrótce!

Źródło: TVN/x-news