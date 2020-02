"Insatiable" skasowane! Alyssa Milano podzieliła się z fanami smutną informacją

"Insatiable", czyli zwariowana komedia Netflixa została najprawdopodobniej skasowana. Smutną wiadomość przekazała widzom odtwórczyni jednej z głównych ról — Alyssa Milano. Dlaczego nie będzie kolejnego sezonu "Insatiable"?

"Insatiable" Netflixa skasowane

Mamy złe wieści dla fanów nietypowej komedii Netflixa z Debby Ryan w roli głównej. Serial "Insatiable" został najprawdopodobniej skasowany. Informacją podzieliła się z fanami odtwórczyni jednej z głównych ról — Alyssa Milano. Aktorka w odpowiedzi na post jednego z użytkowników Twittera, który zapytał o to, co dalej z "Insatiable", odparła jedynie:

Nie wracamy, niestety.

Wiadomość o zakończeniu "Insatiable" rozczarowała wielu widzów.

Po takim finale... Wiem, że to nie był serial wysokich lotów ale za to świetne guilty pleasure - napisała jedna z internautek.

Opowieść o gnębionej nastolatce, która poszukuje zemsty na konkursach piękności, cieszyła się dużą popularnością wśród młodych widzów. Serial wywołał jednak niemałe kontrowersje. Produkcji Netflixa zarzucono m.in. promowanie "fat-shamingu", czyli ośmieszania ludzi z powodu otyłości.

"Insatiable" - o czym jest serial?

"Insatiable" to mroczna, zwariowana komedia o żądzy zemsty. W rolach głównych występują: Debby Ryan, Dallas Roberts i Alyssa Milano. Przez długie lata Patty (Debby Ryan) z powodu swojej nadwagi była obiektem szykan, ironicznych uwag i lekceważących komentarzy. Jednak teraz nadszedł czas, by — cudownie odchudzona — zemściła się na wszystkich, którzy do tej pory wdeptywali ją w ziemię. Bob Armstrong (Dallas Roberts), skompromitowany prawnik, którego prawdziwą pasją jest doradzanie uczestniczkom konkursów piękności, jako jedyny dostrzega w Patty potencjał. Postanawia wziąć dziewczynę pod swoje skrzydła — początkowo jako zwykłą klientkę swojej kancelarii, a potem jako kandydatkę na olśniewającą królową piękności. Jednak ani Bob, ani jego żona Coralee (Alyssa Milano) nie zdają sobie sprawy z tego, jak głęboka nienawiść napędza Patty. Jeśli skrzywdziłeś tę dziewczynę, lepiej spisz testament, bo dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Zemsta będzie słodka.