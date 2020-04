"Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu" wstrzymane! TVP zawiesza emisję premierowych odcinków teleturniejów

"Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu" podzielą los wielu innych programów i seriali, które ze względu na pandemię koronawirusa nie mogą być kontynuowane. Do kiedy będziemy oglądać premierowe odcinki teleturniejów?

"Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu" wstrzymane

Jeszcze tylko przez kilka dni będzie można oglądać premierowe odcinki programów "Jaka to melodia?" oraz "Jeden z dziesięciu". Prace na planie teleturniejów musiały zostać wstrzymane ze względu na pandemię koronawirusa. Zdjęcia są zawieszone już od jakiegoś czasu.

"Jaka to melodia?" (emisja od poniedziałku do soboty o godz. 17:30 oraz w niedziele o godz. 18:30) będzie pokazywana do niedzieli, 5 kwietnia, a "Jeden z dziesięciu" (emisja od poniedziałku do piątku o godz. 18:55) - do wtorku, 14 kwietnia. Później TVP1 emitować będzie powtórki obu produkcji.

Przypomnijmy, że gospodarzem "Jaka to melodia?" jest Rafał Brzozowski, który zastąpił w tej roli Norbiego. Panowie "zamienili się" programami, które prowadzili (Norbi przeszedł do "Koła fortuny"). W "Jednym z dziesięciu" od 25 lat prowadzącym jest Tadeusz Sznuk.

