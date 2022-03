"Jaka to melodia". Rafał Brzozowski odchodzi z telewizji? Prezenter ma ambitne plany! "To jednak długa droga"

Rafał Brzozowski zaniepokoił fanów swoim najnowszym wpisem w mediach społecznościowych. Gwiazdor TVP i prowadzący teleturnieju "Jaka to melodia?" zdradził, kim chce zostać. Wygląda na to, że ulubieniec widzów nie wiąże przyszłości z telewizją. O co chodzi?