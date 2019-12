"Jaka to melodia". Rafał Brzozowski z wyjątkowymi gośćmi w programie. Benefis Anny Wyszkoni w święta!

Rafał Brzozowski nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony ze zmiany, jaka ostatnio zaszła w jego zawodowym życiu. Odkąd prowadzi teleturniej "Jaka to melodia" może realizować kilka swoich pasji. W święta spotkał się wyjątkowymi gośćmi w benefisie Anny Wyszkoni.

Rafał Brzozowski i jego "Jaka to melodia"

Rafał Brzozowski został prowadzącym "Jaka to melodia" jesienią 2019. Wcześniej przez cztery sezony był gospodarzem reaktywowanego przez TVP "Koła fortuny", a "Jaka to melodia" po zwolnieniu Roberta Janowskiego prowadził Norbi. Brzozowski przyznaje, że zamiana ról z Norbim wyszła mu na dobre. - Jest to bliższe temu, co mi gra w sercu i duszy. Przede wszystkim można popracować przy piosenkach, a ja mogę śpiewać nie tylko swoje utwory, ale i covery - stwierdza wokalista.

W "Jaka to melodia" nie brakuje też odcinków specjalnych. W Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia odbędzie się benefis Ani Wyszkoni. Na cel charytatywny grają: Marcelina Zawadzka, Marcin Wyrostek, Antoni Królikowski. Wyszkoni swoją karierę muzyczną rozpoczęła w wieku 16 lat, dołączając do pop rockowej grupy Łzy, z którą wylansowała takie niezapomniane przeboje, jak "Narcyz się nazywam", "Agnieszka już dawno", "Jestem jaka jestem" czy "Oczy szeroko zamknięte". Karierę solową rozpoczęła w 2008 roku. Jej debiutancki album "Pan i Pani" pokrył się podwójną platyną, a czasopismo "Machina" umieściło ją na liście 50 najlepszych polskich wokalistek.

Wspomnieniem, anegdotom i opowieściom nie będzie końca, jak to na świątecznych spotkaniach w gronie przyjaciół bywa. Widzowie dowiedzą się m.in. kto najgłośniej śpiewa kolędy w domu Ani Wyszkoni, kogo Marcelina Zawadzka grała w jasełkach oraz jakiej roli za żadne skarby nie podjąłby się Antoni Królikowski. Na scenie królować będą przeboje, jak zawsze w gwiazdorskim wykonaniu. Wystąpi bohaterka odcinka, Ania Wyszkoni, a także: Martin Fitch, Magdalen Tul, De Mono, Sound'n'Grace, Mazowsze oraz Warszawska Orkiestra Sentymentalna.

