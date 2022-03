Jan Kietliński świadkiem bombardowania Lwowa. "Rakiety spadły 300 metrów od nas". Beata Tadla dumna z syna

W 2014 roku Beata Tadla relacjonowała protesty na ukraińskim Majdanie, a teraz jej syn zaangażował się w pomoc humanitarną mieszkańcom Ukrainy, którzy nie opuścili kraju. 21-latek pojechał ostatnio do Lwowa, aby dostarczyć dary dla potrzebujących.

Syn Beaty Tadli był świadkiem bombardowania, które opisał w mediach społecznościowych.

Żyjemy. Przyje*ali rakietami 300 metrów od nas na wjeździe do Lwowa. Dym, krzyk, panika. Ostrzelano zwykłe cywilne budynki. Uciekliśmy na pobocze, potem wojsko zabrało nas do schronu. Od razu uciekliśmy do rowu, ludzie porzucili samochody, była panika, potem zabrano nas do okopów (...). Nie jestem w stanie tego opisać, nie mogę nazwać moich emocji teraz... Dzisiaj na drogach Ukrainy zasieki, jeże na czołgi, okopane punkty kontrolne, które sprawiają, że człowiek czuje się jak w filmie lub grze, a to rzeczywistość dla milionów ludzi, którzy chcą po prostu normalnie żyć w Europie! - poinformował w mediach społecznościowych Jan Kietliński.