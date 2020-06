Kamil Durczok ma poważne problemy zdrowotne? Fani wspierają dziennikarza w trudnych chwilach!

Ostatnie lata nie są łatwe dla Kamila Durczoka. Kolizja, którą spowodował po pijanemu, a następnie afera z fałszowaniem weksli mocno nadszarpnęły jego wizerunek. Wówczas pojawiały się głosy, że Durczok marnuje szansę, jaką dał mu los oraz życie w 2003 roku, gdy wygrał z chorobą nowotworową.

Czy teraz rak powrócił? A może chodzi o chorobę alkoholową? Kamil Durczok pozostaje tajemniczy w swoim wpisie, w którym zaznacza jedynie, że ma znowu problemy zdrowotne. Durczok napisał:

Moi Kochani! Tak to czasem bywa, że kalendarz układają nam lekarze, a nie my sami. Mój organizm wystawił rachunek za wiele lat a zwłaszcza za ostatni rok. Przede mną trudna bitwa. Muszę się teraz skupić na tym, żeby walczyć o swoje zdrowie, i to z całych sił. Znacie mnie trochę, więc wiecie, że nie odpuszczę, do końca. Także po to, żeby wygrać inne bitwy. Zatem przez jakiś czas mnie tu nie będzie. Ale wrócę, obiecuję. Tymczasem trzymajcie mocno kciuki. Zdrówka! Wasz kd ✌️💪