Kamil Durczok szczerze o wypadku i alkoholizmie: Byłem nawalony jak świnia

Kamil Durczok po ośmiu miesiącach nieobecności na Twitterze, opublikował serię wpisów. Dziennikarz zapowiedział w jednym z nich, że zamierza teraz "wyznać prawdę". Durczok od dłuższego czasu ma poważne problemy z prawem.

Wróciłem. Polityka trzymania mordy na kłódkę, tylko dlatego, że ktoś w prokuraturze, wysoko, w samej Warszawie, może mi utrudnić życie, to durna polityka. Dzień dobry Kochani. Dostaniecie to, co jestem Wam winien. Dostaniecie prawdę. Dzięki, że jesteście. - zaczął Kamil Durczok.