"Kanapowcy". Krzysiek "Fericze" Ferenc rzucił wyzwanie bohaterom "Gogglebox. Przed telewizorem"! Dołączył Przemek Kossakowski!

Krzysiek "Fericze" Ferenc - trener z "Kanapowców" - rzucił wyzwanie bohaterom "Gogglebox. Przed telewizorem"! Dołączył też Przemek Kossakowski. Jak gwiazdy TTV realizują hasło "Zostań w domu, ale wstań z kanapy"?

Gwiazdy TTV nawołują: "Zostań w domu, ale wstań z kanapy"

W TTV trwa aktualnie akcja pod tytułem "Zostań w domu, ale wstań z kanapy", w której trener "Kanapowców" – Krzysiek "Fericze" Ferenc rzuca wyzwanie bohaterom popularnego programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W akcji wzięli udział m.in. Iza Zeiske, Damian Nagana oraz Jędrek Gąsienica. Cel jest jeden – zmobilizować tych spędzających czas w domu, by wprowadzili do swojego życia trochę ruchu J

Akcja zainspirowała również Przemka Kossakowskiego, który od lat prowadzi programy w TTV. Wiosną możemy go oglądać w "Down the road. Zespół w trasie". Na swoim Instagramie podróżnik wrzucił filmik, w którym podczas praktyki jogi, zachęca swoich fanów do ruchu:

Jesteśmy w sytuacji, w której aktywność fizyczna jest artykułem pierwszej potrzeby. Jeżeli nie zaczniemy się ruszać, to po prostu zwariujemy. Można zwariować ze szczęścia, z miłości, ale zwariować z kwarantanny jest w słabym guście.

Przy okazji widzimy, gdzie Kossakowski spędza kwarantannę. Taras ma kilkadziesiąt metrów, mieszkanie musi znajdować się w jednej z wyższych kondygnacji!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news