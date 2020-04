"Kanapowcy" odcinek 6. Mariusz wyjeżdża na obóz odchudzający, a Daniel trafia do szpitala

W 6. odcinku "Kanapowców" trener wysyła Mariusza na obóz odchudzający, a Daniel trafia do szpitala. Czy to oznacza dla niego koniec z treningami?

"Kanapowcy" w każdą sobotę o godz. 22:00 w TTV! - sprawdź program tv

Po dwóch miesiącach od wdrożenia diety pora na kolejne ważenie. Jakie efekty osiągną Kanapowcy? Czy Mariusz, który jako jedyny podczas poprzedniej kontroli schudł tylko kilogram, zgodnie z obietnicą zaczął przestrzegać zaleceń i przestał podjadać? To właśnie dla niego - jednego z największych zwolenników kanapowego życia - trener przygotuje zadanie specjalne, aż nad morzem! Czy obóz odchudzający to ostatnia deska ratunku?

Uczestnicy przeszli już ogromną metamorfozę! Który z panów schudł najwięcej?Zobacz więcej

To nie koniec wyzwań. Miłośnicy niezdrowego jedzenia zmierzą się z niezwykłymi sportowcami. Po raz pierwszy ocenie zostaną poddane ich przygotowania do ekstremalnego biegu. Co spowoduje, że jeden z mężczyzn przeżyje podczas testu sprawności moment załamania? Nieoczekiwanie też jeden z Kanapowców, Daniel trafi do szpitala. Potrzebna będzie natychmiastowa operacja. Prawdopodobnie to koniec jego przygody z treningami!