Katarzyna Figura kończy 60 lat i nie zwalnia tempa! Niebawem kolejny film z jej udziałem. O czym są "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia?

Jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru, Katarzyna Figura kończy dziś 60 lat. Aktorka ma na swoim koncie m.in. Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za role w filmach "Ajlawju" i "Ubu król", Polską Nagrodą Filmową ORŁY za główną rolę kobiecą w filmie "Żurek". Najnowsza produkcja z udziałem Katarzyny Figury „Chrzciny” trafi do kin 18 listopada.

Katarzyna Figura obchodzi 60. urodziny

Katarzyna Figura urodziła się 22 marca 1962 roku, jest absolwentką warszawskiej PWST. Na ekranie zadebiutowała jako nastolatka w filmie "Zginął pies". Zagrała w filmach m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Roberta Altmana, Romana Polańskiego, Juliusza Machulskiego, Piotra Szulkina, Radosława Piwowarskiego, Marka Koterskiego, Ryszarda Brylskiego, Jerzego Stuhra, Janusza Zaorskiego i Filipa Bajona. W latach 1984-1989 była aktorką Teatru Współczesnego, 2006-2009 i 2013-2016 Teatru Polonia oraz 2006-2013 Teatru Dramatycznego w Warszawie. Od 2013 roku jest w zespole Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Została uhonorowana za role filmowe i teatralne m.in. Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za role w filmach "Ajlawju" Marka Koterskiego i "Ubu król" Piotra Szulkina, Polską Nagrodą Filmową Orły za główną rolę kobiecą w filmie "Żurek" Ryszarda Brylskiego, Grand Prix 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej za rolę tytułową w tragedii "Fedra" Jeana Racine’a w Teatrze Wybrzeże.

"Chrzciny" - nowy film z Katarzyną Figurą w roli głównej

Najnowszy film z udziałem aktorki "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia trafi do kin 18 listopada. Bohaterka grana przez Katarzynę Figurę - Marianna postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka - do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Aby do tego doprowadzić, jest gotowa na wszystko…

Przestrzeń kultury i sztuki jest przestrzenią, w ramach której może nastąpić dziś uleczenie człowieka, wybaczenie, poszukiwanie i znalezienie sensu życia, odnalezienie piękna, przeżycie pewnego rodzaju katharsis. Dlatego tak bardzo chciałabym, by światło znów zostało skierowane na kulturę i ludzi ją tworzących - mówiła w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Wprost" po przyznaniu tytułu Człowieka 30-lecia w kategorii kultura.

Aktorce składamy najserdeczniejsze życzenia!

W galerii publikujemy zdjęcia z najnowszego filmu Katarzyny Figury oraz archiwalne kadry z aktorką w roli głównej.

