"Kevin sam w domu" zamiast "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w piątek, 20.03.2020! Zobacz zmiany w programie TV na ten weekend!

Telewizja Polsat zdecydowała się przerwać produkcję 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Co zatem obejrzymy w tym czasie w piątek, 20.03.2020? Zobacz zmiany w programie TV Polsatu na nadchodzący weekend!

Zmiany w programie TV Polsatu

W piątek, 20.03.2020 r. nie obejrzymy kolejnego odcinka programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Telewizja Polsat zdecydowała się przerwać nagrania w związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzonym w Polsce. Podobnie wydarzyło się w przypadku "The Four. Bitwa o sławę" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Co zostanie wyemitowane w godzinach zwykle zarezerwowanych dla tych programów?

"Kevin sam w domu" zamiast "Tańca z gwiazdami"

Tuż po serialu "Świat według Kiepskich" w piątek, 20 marca w Polsacie obejrzymy kultowy film "Kevin sam w domu"! To znakomita komedia familijna, która stała się wielkim przebojem kinowym na całym świecie. Rodzina McAllisterów zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia we Francji. Niestety w dzień wyjazdu omal nie spóźniają się na samolot. W wyniku zamieszania w drodze na lotnisko, zapominają o jednej sprawie. Zapominają ze sobą zabrać: ośmioletniego Kevina (Macaulay Culkin). Chłopiec zostaje sam w domu i od tej pory musi sam sobie radzić ze wszystkim w czym do tej pory wyręczali go rodzice. Tym bardziej, że na horyzoncie pojawia się dwóch złodziejaszków (Joe Pesci i Daniel Stern), którzy tylko czekają by okraść dom McAllisterów. Nie wiedzą jeszcze, że wpadli w poważne tarapaty...

Po "Kevinie" o godz. 22:05 - bez zmian - kolejny odcinek nowego reality show z Blanką Lipińską w roli prowadzącej, "Tylko Jeden".

Co zamiast "The Four" i "Twoja twarz brzmi znajomo"?

W sobotę, 21 marca, wieczorem Polsat pokaże "Shreka", czyli pierwszą część historii ogra, którego wszyscy się boją i przed którym uciekają oraz jego przyjaciela Osła i księżniczki Fiony. Film do dziś cieszy się ogromną popularnością i bawi kolejne pokolenia. Polscy widzowie zachwycili się nie tylko samą historią, ale także rewelacyjnym dubbingiem w wykonaniu doskonałych aktorów. Shrekowi głosu użyczył Zbigniew Zamachowski, a Osła dubbingował niezrównany Jerzy Stuhr.

O godz. 22:00 - w czasie, gdy normalnie oglądalibyśmy "Twoja twarz brzmi znajomo", zobaczymy "Joke Show". To pierwszy w Polsce program komediowy typu "panel show", popularny w Niemczech. Prowadzący Rafał Rutkowski w każdym odcinku spotka się z czworgiem celebrytów - będą wśród nich aktorzy, dziennikarze, piosenkarze, artyści kabaretowi oraz blogerzy. Przy wspólnym stole wszyscy będą opowiadać swoje ulubione dowcipy, anegdoty oraz żartobliwe wspomnienia z własnego życia. Program utrzymany jest w konwencji late night show, dlatego wśród żartów nie zabraknie również tych ostrych i pikantnych. Prowadzący oceni nie tylko żarty z różnych kategorii tematycznych, ale również talent i zdolności w opowiadaniu kawałów zaprezentowane przez zaproszonych gości. Najlepsze dowcipy zbiorą salwy śmiechu publiczności w studiu, a zwycięzca wybrany przez Rafała Rutkowskiego w finale odcinka otrzyma zaskakującą nagrodę. W tym odcinku do udziału w tym show zaproszenie przyjęli: Katarzyna Skrzynecka, Marek Kaliszuk, Krzysztof Hanke i Zygmunt Chajzer.

Na godz. 23:00 zaplanowano film "Detonator" - thriller sensacyjny z Wesleyem Snipesem w roli głównej. Z kolei w niedzielę, 22 marca o godz. 15:45, czyli wtedy, gdy zwykle jest powtórka "Twoja twarz brzmi znajomo", Polsat wyemituje odcinki specjalne show. The best-off, czyli zebrane najbardziej lubiane przez widzów dziesięciu edycji, najlepsze metamorfozy w historii programu. Powtarzamy odcinek specjalny, który powstał przed finałem poprzedniej, 10. edycji i przedstawia m.in. 9 zwycięzców poprzednich edycji w swoich najlepszych metamorfozach, zobaczymy więc raz jeszcze Filipa Lato jako Czesława Niemena czy Mateusza Ziółko jako Zbigniewa Wodeckiego.