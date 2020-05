"Kierunek: Noc". Ksawery Szlenkier opowiada o swojej roli w nowym serialu Netflix. Granie w języku francuskim było dla niego wyzwaniem?

Ksawery Szlenkier w serialu "Kierunek: Noc" wciela się w pochodzącego z Polski mechanika samolotowego, Jakuba. (Nie)szczęśliwy traf spowoduje, że Jakub znajdzie się na pokładzie samolotu, który zostanie porwany przez włoskiego żołnierza, który chce uciec przed apokalipsą, w której Słońce zabija ludzi. Tylko noc gwarantuje przeżycie.

Ksawery Szlenkier tak mówi o swoim bohaterze:

Dla Ksawerego Szlenkiera kreacja w serialu "Kierunek: Noc" to pierwsza tak duża rola w karierze, chociaż aktor już miał okazję pojawiać się w zagranicznym produkcjach. Tutaj jednak musi... grać niemalże w całości w języku francuskim! Czy to było dla niego wyzwanie?

To, że będzie język francuski, to mnie to ekscytowało. Wiedziałem jedno: Francuz swoich dialogów będzie się uczył jeden wieczór, ja trzy wieczory, ale to dobrze. To znaczy, że trzeba włożyć w to rzeczywiście jakiś wysiłek. Musiałem po prostu być przygotowanym. Zresztą każdy robił to samo - wyznał nam Ksawery Szlenkier.