"Kierunek: Noc". Netflix ogłosił datę premiery belgijskiego serialu z Polakiem w obsadzie

Netflix ogłosił datę premiery serialu "Kierunek: Noc" na podstawie książki "Starość Aksolotla" autorstwa Jacka Dukaja, który to wraz z Tomkiem Bagińskim jest także producentem wykonawczym produkcji.

"Kierunek: Noc" - premiera

"Kierunek: Noc" to historia inspirowana książką Starość Aksolotla autorstwa Jacka Dukaja, który to wraz z Tomkiem Bagińskim jest także producentem wykonawczym serialu. W "Kierunek: Noc" zobaczymy między innymi Ksawerego Szlenkiera, który wcieli się w postać Jakuba.

Serial Kierunek: Noc zadebiutuje na Netflix na całym świecie już 1 maja 2020 roku.

Polski aktor w międzynarodowej obsadzie nowego serialu Netflixa!Zobacz więcej

"Kierunek: Noc" - o czym jest

Historię rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedno: wola przetrwania końca świata – za wszelką cenę.

Za reżyserię serialu odpowiada belgijski duet Inti Calfat i Dirk Verheye (Over Water). Za produkcję odpowiada belgijska wytwórnia Entre Chien et Loop. Twórcą i scenarzystą tej sześcioodcinkowej serii jest Jason George (The Protector, Narcos), który pełni też funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Producentami wykonawczymi są Tomek Bagiński (Wiedźmin, Katedra) oraz Jacek Dukaj.

W serialu wystąpi międzynarodowa obsada z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji oraz Turcji. W skład obsady wchodzą m.in.: Ksawery Szlenkier, Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Stéfano Cassetti, Jan Bijvoet, Astrid Whettnall, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Babetida Sadjo i Mehmet Kurtulus.

"Kierunek: Noc" - zwiastun