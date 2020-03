"Kobieta na krańcu świata". Martyna Wojciechowska o pandemii koronawirusa: "To dla mnie spore wyzwanie!". Co robi, będąc w domu?

W sytuacji, gdy mamy stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, na granicach przywrócono kontrole, a Unia Europejska zamknęła zewnętrzne granice Strefy Schengen, wiele osób znalazło się w trudnym dla siebie położeniu. Jedną z takich osób jest Martyna Wojciechowska, dla której podróże, często bardzo dalekie, są jak oddychanie.

Autorka programu "Kobieta na krańcu świata" za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznała, że konieczność dłuższego przebywania w domu to dla niej spore wyzwanie. Zauważyła jednak także, że dzięki temu można odkryć w sobie nowe możliwości.

Jak wiecie jestem bardzo aktywna, zawsze w ruchu, zawsze w drodze… Obecna sytuacja to także dla mnie spore WYZWANIE! Ale przecież to właśnie wyzwania najlepiej kształtują nasz charakter. I pozwalają odkrywać ukryte talenty😜 Ja na przykład ostatnio UGOTOWAŁAM PRAWDZIWY OBIAD dla 3 osobowej rodziny… Z deserem! No dobra, deser zrobiła Marysia, ale kto mnie zna, ten wie, że i tak graniczyło to z cudem. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE!