"Kobieta na krańcu świata". Martyna Wojciechowska przeszła chemioterapię! Podróżniczka podziękowała swoim rodzicom

gość (gość)

wojciechowsko a nie możesz im podziękować w rodzinnym zaciszu ,po co nam ta wiedza?a jak to jest,jeszcze niedawno byłaś taka szczęśliwa w dzieciństwie a obecnie narzekasz i błagasz o litość.Trza kasy na wymoczka?sprzedajesz co się da?

20.04.2020 13:14