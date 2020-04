"Król tygrysów" powraca! Netflix udostępnia jeszcze jeden odcinek kontrowersyjnego serialu dokumentalnego

"Król tygrysów" to serial dokumentalny, który od momentu udostępnienia na Netflix wzbudza wiele emocji. Okazuje się, że siedem odcinków to nie wszystko. "Król tygrysów" powraca!

"Król tygrysów" - nowy odcinek na Netflix!

Netflix udostępnia nowy odcinek kontrowersyjnego serialu dokumentalnego, "Król tygrysów". Pojawi się on na platformie w niedzielę, 12 kwietnia, a jego tytuł to: "Król tygrysów i ja". Zobaczymy w nim dalsze losy bohaterów "Króla tygrysów", które przedstawi amerykański komik Joel McHale. Pojawią się w nim zupełnie nowe wywiady z Jeffem i Lauren Lowe, Johnem Reinke, Joshuą Dialem, Johnem Finlayem, Saff, Erikiem Cowie'em i Rickiem Kirkmananem.

O dodatkowym odcinku poinformowano za pośrednictwem social mediów. Na zamieszczonym w sieci filmie pojawia się właśnie Joel McHale, który zapowiada, że jego rozmowy dotyczyły życia bohaterów po tym, jak serial pojawił się na Netflixie. "To bardzo uświadamiające i - mam nadzieję - zabawne" - stwierdził komik.

"Król tygrysów" miał swoją premierę 20 marca. Głównym bohaterem jest Joe Exotic — barwny poligamista z giwerą i piosenkarz country, a także szef zoo w Oklahomie. To niewątpliwie najbardziej ekscentryczny ze wszystkich ekscentryków, którego pasja to wielkie koty. Dzieli ją z innymi zadziwiającymi bohaterami tego dokumentu, wśród których znaleźli się narkomani, oszuści i przywódcy sekt. Gdy walcząca o prawa zwierząt właścicielka schroniska dla wielkich kotów, Carole Baskin grozi, że położy kres ich hobby, sprawy przybierają mroczny obrót. Narastający konflikt doprowadza do aresztowania Joego w związku z zabójstwem na zlecenie i ujawnia skomplikowaną historię, w której bardziej niebezpieczny od wielkiego kota jest tylko jego właściciel.

W USA serial miał 34 miliony wyświetleń w pierwszych 10 dniach od udostępnienia w Netflixie. Serial był komentowany nie tylko w Ameryce, ale i na całym świecie - także w Polsce.

