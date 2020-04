"Królowe życia". Adrianna Eisenbach zrobiła kolejny tatuaż na twarzy! Jak teraz wygląda?

Adrianna Eisenbach z programu "Królowe życia" wolnego miejsce na ciele już nie ma. To dlatego kolejny tatuaż pojawił się na jej twarzy. Jest to już trzecia mandala, która przyozdabia twarz Adrianny.

Jak sama poinformowała w relacji na swoim Instagramie, termin ustalony był już wcześniej i była to inna data, ale z powodu zaostrzeń związanych z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa, razem z tatuatorką zdecydowały wykonać się go w nocy. Z relacji królowej dowiadujemy się, iż wzór udało się skończyć 5 minut przed północą.

O nowym tatuażu Adrianna Eisenbach poinformowała 1 kwietnia i nie, nie był to żart prima aprillisowy, gdyż mogliśmy zobaczyć krótkie filmiki ze studia i efekt na twarzy w wieczornej relacji na żywo.

Style of the day .... Mandala ... jedna kolorowa druga czarno biała jak se wymarzyła tak se wydziarała . Nigdy bym nikogo do tatuaży nie namówiła , ale też bym nigdy kimś wytatuowanym nie pogardziła czy go poniżyła . Chcesz być standardowy to twój wybór życiowy . Chcesz i umiesz być inny zachwyć swoją osobowością niech obdarzy cię ten miłością kto akceptuje zwariowanych tych kolorowych wielostronnych z duszą artystyczną dla których uśmiech jest chwilą magiczną . Bez tych kolorowych ptaków nie byłoby cudaków którzy nam dzień umilają i uśmiechy wysyłają dzieląc się pozytywnością i nadzieją tego że nic nam nie wydarzy się złego Więc pamiętajcie wiara w siebie wzmacnia odporność , wsparcie od innych podnosi ducha a miłość szepnięta do ucha leczy wątpliwości grypowych dolegliwości STAY STRONG 💪😘 (pisownia oryginalna)